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Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı ülkelerden çok sayıda çocuğun katılımıyla uluslararası festival olarak kutlandı.

Taşkent Türk Okulu ve Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türkistan Sarayı'nda düzenlenen festivale, Türk Okulunun yanı sıra Taşkent'teki Özbek, Rus, İngiliz okulları ile Müzik ve Sanat Okulu öğrencileri, Ahıska Türkleri Kültür Merkezi ve Azerbaycan Kültür Merkezinin çocuk halk oyunları ekipleri katıldı. Bu yıl ikinci kez uluslararası festival olarak kutlanan etkinliğe 3 binden fazla davetli katıldı.

Ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de bulunduğu törende Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkçe ve Özbekçe yaptığı konuşmasında, ulusal egemenliğin sembolü ve millet iradesinin vücut bulduğu en üst mertebe olan Gazi Meclisin kuruluşunun 99. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydederek, bu kutlamaları böylesine geniş bir aileyle ata yurdu Özbekistan'da yapabilmenin gurur ve mutluluklarını daha da arttırdığını belirtti.

Er, Türk milletinin istiklaline kara bulutların çöktüğü bir dönemde memleketin istikbalini aydınlatmak üzere 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da kurulan, Kurtuluş Savaşı'nı yöneterek ulusa bugünkü Cumhuriyet'i bahşeden ve Kurtuluş Savaşı'na bizzat iştirak ederek Gazi unvanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaklaşık 3 yıl önce demokrasiye ve millet iradesine yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye haykırarak direndiğini, o gece sırtına saplanan hançerlerle bir kez daha Gazi olduğunu vurguladı.

Er, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin ebedi hüviyete kavuştuğu ve 2000 yıllık Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan gününü geleceğin sahibi çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Atatürk, bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gibi kurduğu Cumhuriyeti de onlara emanet etmiştir" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geçmişte hem Türkiye'de hem de Türklerin yaşadıkları yabancı ülkelerde hep büyük coşkuyla kutlandığını söyleyen Er, bu yıl Taşkent'te ikinci kez düzenlenen ve gelecek yıllarda gelenekselleşmesini arzu ettikleri bu uluslararası festivalin, ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan Türk-Özbek kardeşliğinin geldiği boyutun en önemli işaretlerinden birini teşkil ettiğini vurguladı.

Er, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki kardeşlik hukukunun, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine taşımakla kalmayıp toplamda 115 milyonluk geniş bir aile olan iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını belirtti.

Festivale çocuklarıyla katılan Dilnura Sabirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çocuk bayramına ilk defa katıldığını kaydederek, farklı ülkelerden gelen çocukların yer aldığı festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Festival kapsamında çeşitli dans gösterileri yapılırken, şarkı ve türküler seslendirildi. Festivale katılan tüm çocuklara "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı tişörtler, şapkalar ve hediyeler verildi, katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

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"23 Nisan Ulusal Egemenlik v Çocuk Bayramı" Özbekistan Taşkent

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