HABER
  4. Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti

Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti

Özbekistan'da 22 Aralık'ta düzenlenen genel seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan Yasama Meclisi üyelerini belirlemek için 25 seçim bölgesinde tekrar oylama yapılıyor.

Ülkede halk, genel seçimde sonuç alınamayan 25 bölgede Yasama Meclisi üyelerini seçmek üzere yerel saatle 08.00'da oy vermeye başladı. Seçmenler 20.00'ye kadar oy kullanacak. 22 Aralık'ta düzenlenen genel seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamadığı 25 seçim bölgesinde en çok oy alan iki aday yarışacak.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 25 bölgesindeki oylamada seçimler, Liberal Demokrat Partinin 15, Milli Yükseliş Demokrat Partisinin 11, Halk Demokrat Partinin 9, "Adalet" Sosyal Demokrat Partinin 10 ve Özbekistan Ekoloji Partisinin 5 adayı arasında geçecek.

Genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti 42, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 34, "Adalet" Sosyal Demokrat Parti 20, Halk Demokrat Parti 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi ise 11 milletvekilliği kazanmıştı.

Bugünkü oylamanın ardından partilerin Yasama Meclisinde kazandığı sandalye sayısı kesinleşmiş olacak.

Özbekistan'da ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ile belediye meclislerine yönelik yapılan 22 Aralık'taki seçimlerde 13 milyon 355 bin 911 seçmen oy kullanırken, seçime katılım oranı yüzde 67,8 olarak gerçekleşmişti.

- "Yeni Özbekistan, yeni seçimler"

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde, ülkedeki 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarışmıştı.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Parti 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Parti 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Süleymani için Ahvaz’da cenaze töreni düzenleniyorSüleymani için Ahvaz’da cenaze töreni düzenleniyor
Bu sporcular sınırları zorluyorBu sporcular sınırları zorluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22 Aralık'ta düzenlenen genel seçimler Özbekistan Özbekistan'da genel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Panik anları! Bebek ölümden döndü!

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde 'yanlış iğne' iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde vahim iddia!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.