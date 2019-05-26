Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

NAMANGAN (AA) - Özbekistan’ın çiçekler şehri Namangan’da 59. Geleneksel Çiçek Festivali başladı.

İlki 1961 yılında düzenlenen festivalde Namangan’da faaliyet gösteren 250’den fazla çiçek üreticisi ile Hollanda, İran ve Kırgızistan’dan çiçekçiler yer aldı.

Festival, çiçeklerle süslenen 100’den fazla otomobil, traktör, iş makinesi ve diğer araçların şehir turu atmasıyla başladı. Cadde kenarlarında toplanan vatandaşlar araçlara büyük ilgi gösterirken, bazıları da süslü araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Şehrin merkezindeki Babür Parkı’nda başlayan festivalde, ender türlerin de yer aldığı bine yakın çiçek çeşidi sergilenirken, festival kapsamında hazırlanan stantlar, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde toplamda 5 milyon çiçek kullanıldı.

Festivalin açılışında konuşan Namangan Valisi Hayrulla Bazarov, kentin çiçek yetiştiriciliği konusunda bir marka haline geldiğini belirterek, Namangan’ın çiçek yetiştiriciliği konusunda dünyada bilinir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Bazarov, bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalin artık uluslararası çapta da bilinir hale geldiğini ve katılımcıların sayısı ve coğrafyasının giderek genişlediğini ifade etti.