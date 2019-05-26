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Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Namangan'da faaliyet gösteren 250'den fazla çiçek üreticisinin yanı sıra Hollanda, İran ve Kırgızistan'dan çiçekçilerin katıldığı festivalde kurulan stant, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde toplamda 5 milyon çiçek kullanıldı

NAMANGAN (AA) - Özbekistan’ın çiçekler şehri Namangan’da 59. Geleneksel Çiçek Festivali başladı.

İlki 1961 yılında düzenlenen festivalde Namangan’da faaliyet gösteren 250’den fazla çiçek üreticisi ile Hollanda, İran ve Kırgızistan’dan çiçekçiler yer aldı.

Festival, çiçeklerle süslenen 100’den fazla otomobil, traktör, iş makinesi ve diğer araçların şehir turu atmasıyla başladı. Cadde kenarlarında toplanan vatandaşlar araçlara büyük ilgi gösterirken, bazıları da süslü araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Şehrin merkezindeki Babür Parkı’nda başlayan festivalde, ender türlerin de yer aldığı bine yakın çiçek çeşidi sergilenirken, festival kapsamında hazırlanan stantlar, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde toplamda 5 milyon çiçek kullanıldı.

Festivalin açılışında konuşan Namangan Valisi Hayrulla Bazarov, kentin çiçek yetiştiriciliği konusunda bir marka haline geldiğini belirterek, Namangan’ın çiçek yetiştiriciliği konusunda dünyada bilinir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Bazarov, bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalin artık uluslararası çapta da bilinir hale geldiğini ve katılımcıların sayısı ve coğrafyasının giderek genişlediğini ifade etti.

Vali Bazarov, bazı ülkelerin askeri gücünü sergilemek için askeri araçların yer aldığı tören geçidi düzenlediklerini anımsatarak, "Bizler, barışsever ülke olduğumuzu sergilemek için çiçeklerle süslenmiş araçların geçidini düzenliyoruz." dedi.

10 gün devam edecek festivalde en iyi çiçek yetiştiricileri belirlenerek, başta 2 otomobil olmak üzere çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Festivalin 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

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