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Özbekistan'da 92 mahkum affedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:47 | Son Güncelleme

Özbekistan'da 92 mahkum affedildi

Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla 92 mahkum affedildi.

Başkent Taşkent'te, ülke anayasasının kabul edilişinin 27. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, ülkedeki yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Özbekistan'da insan hakları ve adil yargı sisteminin oluşturulması açısından önemli adımlar atıldığını belirtti.

Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasının kabulünün 27. yıl dönümü nedeniyle "işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" 92 mahkumun affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını ifade etti.

Uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli gündeme getirilen ve kapatılması istenilen Caslık cezaevinin kapatıldığını dile getiren Mirziyoyev, ayrıca ilk defa mahkumların sosyal olarak korunmasına ve bu kişilere emeklilik maaşı ödenmesine başlandığını bildirdi.

Mirziyoyev ayrıca, insani operasyonlar kapsamında 261 Özbek vatandaşının Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinden ülkeye getirildiğini kaydetti.

Tören kapsamında konser verildi, halk oyunları gösterisi yapıldı.

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Özbekistan Özbekistan'da Anayasa Günü

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