Özbekistan'da af ilan edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla af ilan etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla "işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre, 215 mahkum affedilerek serbest bırakıldı, 46 mahkumun ise ceza süreleri azaltıldı.
Açıklamada, affedilen mahkumlardan 135'inin yasa dışı örgütlerin mensupları, 5'inin 60 yaşını aşan kişiler olduğu kaydedildi.
Bu arada, affedilerek salıverilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.
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