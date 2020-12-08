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  4. Özbekistan’da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi

Özbekistan’da Anayasa günü dolayısıyla 104 mahkum affedildi

08.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle, 8 Aralık-Özbekistan Anayasası’nın kabul edilişinin 28.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle, 8 Aralık-Özbekistan Anayasası’nın kabul edilişinin 28. yıl dönümü dolayısıyla 104 mahkum affedildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararname çerçevesinde 50 şartlı tahliye olmak üzere 63 mahkum tahliye edildi, 41 mahkumun ise ceza süreleri kısaltıldı.
Affedilerek tahliye edilen mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi. Açıklamada, affedilen mahkumlardan 21’inin yasa dışı örgüt mensubu, birinin kadın, birinin 60 yaşını geçmiş, 13’ünün de yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

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