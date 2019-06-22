Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146 dolardan Rus firmadan satın alıp halkına 46 dolara satıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Lukoil’in Özbekistan’dan çıkarttığı doğal gazı pahalıya sattığını ve devletin yüzde 68 indirim yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Özbekistan Ali Meclisi Senatosunun 20’nci Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rus petrol şirketi Lukoil’e olan 600 milyon dolarlık borç hakkında açıklamada bulundu. Mirziyoyev, Lukoil ile zamanında yapılan anlaşmada milli çıkarların göz ardı edildiğine dikkat çekti.

Şevket Mirziyoyev, “Lukoil şirketi Özbekistan’da doğal gaz üretimi yapmaktadır. Biz onlardan bin metreküpünü 146 dolardan satın aldığımız kendi doğal gazımızı, halka 46 dolardan veriyoruz. Aradaki 100 dolarlık farktan dolayı borç oluşuyor. Bu rakam her geçen gün artıyor. Belki de bu şirketle işbirliği yaparak, yanlış yapıyoruz. Neden zamanında onlarla anlaşma yapılırken ulusal çıkarlar dikkate alınmadı?” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Özbekistan’ın 2018’de aldığı doğal gaz için Lukoil’e 600 milyon dolara yakın bir borcu olduğu hakkında 2019’un Mart ayında bir haber yayınlamıştı. Haberin ardından açıklamada bulunan Lukoil yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Azat Şamsuarov, Özbekistan ve Lukoil arasında yapılan ürün paylaşımı anlaşmasında üretilen tüm doğal gazın ihracata yöneltilmesi belirtilmiş olmasına rağmen, Özbekistan bir kısım doğal gazı iç pazar için bıraktığından dolayı bu borcun oluştuğunu söylemişti.

Lukoil, Özbekistan hükumeti ile 2046’ya kadar geçerli olan ürün paylaşımı anlaşması çerçevesinde, ülkenin Kandım, Hısar ve Hauzak ocaklarında doğal gaz üretiyor.

Geçen yıl Lukoil’in Özbekistan’daki en büyük yatırımı olan yıllık 8 milyar metreküp kapasiteli Kandım Gaz İşleme Tesisi faaliyete girmişti.

