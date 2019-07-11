HABER

Özbekistan'da doğal gaz keşfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ülkenin Karakalpakistan ve Fergana bölgelerinde yeni doğal gaz yatakları bulundu

Özbekistan'ın Karakalpakistan ve Fergana bölgelerinde 3 yeni doğal gaz yatağı keşfedildiği bildirildi.

Ülkenin milli enerji şirketi Özbekneftgaz'ın açıklamasında, Karakalpakistan bölgesindeki Kuşkair ve Aralık ile Fergana'nın Çakar sahalarında yeni doğal gaz yatakları bulunduğu belirtildi.

Karakalpakistan bölgesindeki Kuşkair yatağında 3 bin 550 metre derinliğindeki 1 numaralı kuyunun günlük 200 bin metreküp, Aralık yatağında 3 bin 910 metre derinliğindeki 1 numaralı kuyunun günlük 700-800 bin metreküp, Çakar yatağında bin 710 metre derinliğindeki 2 numaralı kuyunun ise günlük 300 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Söz konusu yataklarda üretimin başlatılması için yeterli olan doğal gaz akışının temin edildiği belirtilerek, yeni gaz yataklarında arama-sondaj ve yeni kuyuların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Keşfedilen yatakların toplam rezervleri hakkında ise bilgi verilmedi.

Yıllık ortalama 60 milyar metreküp ile dünyanın önemli doğal gaz üreticileri arasında yer alan Özbekistan'ın, yaklaşık 1,1 trilyon metreküp rezervi bulunuyor.

Özbek hükümeti, 2021’e kadar petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
İzmir'de erişilebilir ulaşım çalıştayı düzenlendiİzmir'de erişilebilir ulaşım çalıştayı düzenlendi
Nişanlısının evinde vahşeti yaşadı! Düğüne 1 gün kala...Nişanlısının evinde vahşeti yaşadı! Düğüne 1 gün kala...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz Özbekistan Özbekistan'ın doğalgaz üretimi

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz gecesine ait ilk kez ortaya çıkan Haliç Köprüsü ve Sefaköy görüntüleri

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

KADEM'den sosyal medyadaki iddialara yanıt!

KADEM'den sosyal medyadaki iddialara yanıt!

Vahşetin böylesi! Takı kavgası cinayetle bitti

Nişanlısının evinde vahşeti yaşadı! Düğüne 1 gün kala...

Datça'daki yangının çıkış nedeni belli oldu

Muğla'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu

Ölümcül hastalık 150 kişide tespit edildi! Devlet onlar için seferber oldu

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet duyar duymaz seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.