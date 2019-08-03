Özbekistan'da eleştirilerin hedefindeki Caslık Cezaevi kapatıldı

Özbekistan'da, uluslararası kuruluşlar tarafından kapatılması sürekli olarak gündeme getirilen Caslık Cezaevi lağvedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Karakalpakistan bölgesindeki cezaevinin kapatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, cezaevinde bulunan mahkumlar diğer cezaevlerine transfer edilecek.

Kararnamenin, uluslararası arenada Özbekistan'ın olumlu imajının oluşturulması amacıyla imzalandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, 2002'den bu yana Özbekistan'a Caslık Cezaevi'ni kapatmasını tavsiye ediyordu.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu da Özbekistan'a, dini motiflerden dolayı hüküm giyen mahkumların çoğunluğunun bulunduğu cezaevini kapatmasını önermişti.

