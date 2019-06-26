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Özbekistan'da eski başsavcıya 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Özbekistan'da eski Cumhuriyet Başsavcısı Raşid Kadirov, görevini kötüye kullanma ve yolsuzluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Özbekistan’da eski Cumhuriyet Başsavcısı Raşid Kadirov, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmaktan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 2000-2015 yıllarında Özbekistan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Raşid Kadirov'a, rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve soruşturma ve mahkeme kararlarına müdahale gibi suçlardan dolayı Taşkent Suç Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme kararıyla devlet ödül ve unvanlarından da mahrum edilen Kadirov, ayrıca yaklaşık 12 bin dolar para cezasına da çaptırıldı.

Kadirov ile birlikte yargılanan aralarında cumhuriyet başsavcı yardımcısı ve diğer savcılık ve adliye sisteminde görev yapan 12 sanık da mahkeme kararıyla 13 ila 19 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

2000-2015 yıllarında cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Kadirov, geçen yıl rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi çeşitli suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı.

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