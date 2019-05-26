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Özbekistan’da geleneksel Çiçek Festivali coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın Namangan kentinde bu yıl 59’uncusu düzenlenen Çiçek Festivali yüzlerce kişinin katılımı ile coşkuyla kutlandı.Namangan bu yıl farklı ülkelerden getirilen çiçeklerin de kullanıldığı 59.

Özbekistan’ın Namangan kentinde bu yıl 59’uncusu düzenlenen Çiçek Festivali yüzlerce kişinin katılımı ile coşkuyla kutlandı.
Namangan bu yıl farklı ülkelerden getirilen çiçeklerin de kullanıldığı 59. Çiçek Festivaline ev sahipliği yaptı. Çiçekler şehri olarak da bilinen Namangan’da düzenlenen festival kapsamında rengarenk çiçeklerle süslenen iş makinesi, traktör, ambulans ve diğer araçlar kentin merkezinde şehir turu atarak festivalin startını verdi. Çiçeklerle süslenen araçların şehir turu yüzlerce Özbek vatandaşı tarafından üst geçitlerin üzerinde dakikalarca izlendi. Anıt Meydanda gerçekleştirilen araçların geçişi öğrenciler, öğretmenler, siviller tarafından dakikalarca alkışlandı.
Bu yıl Hollanda, İran ve Kırgızistan’dan getirilen çiçeklerin kullanıldığı festivalin açılış töreni ise Namangan Valisi Hayrullah Bazarov tarafından Babür Milli Parkında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Bazarov, ülke genelinde 1961 yılından bu yana gerçekleştirilen festivalin ülke birliği ve beraberliğine de katkı sağladığını dile getirdi. Bazarov, Namangan’ın çiçek yetiştiriciliğinin dünya çapında bilinmesini amaçladıklarını ifade etti.
Yaklaşık 5 milyon çiçek kullanılan festivalde Özbek korosunun milli eserler seslendirilerek, çeşitli folklor ve dans gösterileri gerçekleştirildi.
Güller Diyari Isparta’yla kardeş şehir olan Namangan’da organize edilen festivale en az 150 çiçekçi ve yaklaşık 100 şirket, 60’dan fazla sezonluk çiçek sergisi ve 100’den fazla çiçek kompozisyonu gerçekleştirdi.
Özbekistan halk şairi Ziyavuddin Mansur festivalin önemini vurgulayarak, festival kapsamında herkesin bir araya geldiğini, festivalin bayram havasında geçtiğini dile getirdi. Gazeteci şair Dilber Haydarova ise çocukların küçük yaşlardan itibaren çiçek sevgisi ile büyüdüklerini dile getirerek, önceki yıllarda İstanbul’da yapılan lale festivalini ziyaret ettiğini söyledi.

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