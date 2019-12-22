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Özbekistan'da genel seçim için oy kullanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

Seçimde Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyeleri belirlenecek

Özbekistan'da halk, Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı.

Şevket Mirziyoyev’in cumhurbaşkanı olmasının ardından yapılan ilk genel seçimde, seçmenler yerel saatle 08.00'den 20.00'ye kadar oy kullanacak.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde, Liberal Demokrat Partisi, Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisinden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Ülke genelindeki 20 milyon 515 bin 710 kayıtlı seçmen, 140 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 260 sandıkta oyunu kullanabilecek. Seçimlerde 2 milyon kişi ilk kez sandık başına gidecek. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yabancı ülkelerdeki Özbekistan’ın diplomatik temsilciliklerinde 55 sandık kuruldu.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 600'den fazla uluslararası gözlemci izleyecek.

AGİT ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle izliyor. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci takip edecek. Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

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Özbekistan Özbekistan'da genel seçimler

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