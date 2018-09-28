Özbekistan'da hadis alimi Avvame'nin kitabı tanıtıldı

Özbekistan'da, hadis alimi Muhammed Avvame'nin Özbekçeye çevrilen "İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü" kitabı tanıtıldı.

Başkent Taşkent'teki bir yayınevinde Avvame'nin Özbek din alimi Muhammed Sadık Muhammed Yusuf tarafından çevrilen “İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü” ve oğlu Dr. Muhyiddin Avvame'nin de İsmail Muhammed Sadık tarafından çevrilen "Cevamiu'l-Kelim" eserlerinin tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Avvame, kitabı yaklaşık 42 yıl önce kaleme aldığını anımsatarak, eseri fıkhi konularla meydana gelen ihtilaflara çözüm aramak amacıyla yazdığını belirtti.

Muhyiddin Avvame de “Cevamiu'l-Kelim” eserinin Özbekçeye çevrilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Özbek uleması Salahiddin Şaripov da dünyaca ünlü büyük hadis aliminin Özbekistan'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şaripov, Özbek halkının kitap hazinesinin Özbekçeye çevrilen iki önemli kitapla zenginleştiğini kaydederek, “Uzun yıllar böyle kitaplardan uzak kaldık. Bu kitaplar Özbek halkının manevi dünyasını değiştirerek büyük bir manevi zenginlik katacaktır.” diye konuştu.