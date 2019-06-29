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Özbekistan’da ilk kadın rektör atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Özbekistan’da ilk kez bir kadın Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Enstitüsü’ne rektör olarak atandı.Özbekistan’da ilk kez bir kadın rektör olarak atandı.

Özbekistan’da ilk kadın rektör atandı

Özbekistan’da ilk kez bir kadın Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Enstitüsü’ne rektör olarak atandı.
Özbekistan’da ilk kez bir kadın rektör olarak atandı. 48 yaşındaki Gulçehra Rihsiyeva, Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun yaptığı rektör atamalarına ilişkin karara göre Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün rektörlüğüne atandı. Böylece, filoloji bilimleri doktoru, Doçent Gulçehra Rihsiyeva Özbekistan tarihindeki ilk kadın rektör oldu.
Yeni rektörü Enstitüsü akademisyenlerine geçen hafta seçilen Özbekistan’ın ilk kadın Senato Başkanı Tanzila Narbayeva tanıştırdı.
Şubat 2019’dan beri Özbekistan Ali Meclisi Senato üyesi olan Gulçehra Rihsiyeva, atamaya kadar Senato’nun Bilim, Eğitim ve Sağlık Komitesi Başkan yardımcısı görevinde bulunuyordu.

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