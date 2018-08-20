Özbekistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Özbekistan'da yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda son alışverişler yapılırken, halk bayrama bir gün kala kurbanlıklarını seçme telaşı yaşıyor.

Başkent Taşkent'in çevre yolu kenarı, adeta kurban pazarına dönüşürken, bu durum bazen trafiğin aksamasına da sebep oluyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden satıcılar, getirdikleri kurbanlıkları satmaya çalışırken, vatandaşlar yol kenarında oluşturulan kurban pazarlarına büyük ilgi gösteriyor.

Kurban pazarları, satıcılarla alıcılar arasında sıkı pazarlıklara sahne oluyor.

Ülke genelinde bayram hazırlıkları sürerken, özellikle ilk bayramlarını yaşayacak yeni evli çiftlerin, gelecek misafirleri ağırlamak üzere hazırlayacakları bayram sofrası için alışveriş yaptıkları görülüyor.

- "Gelin selamı", "Fatiha" ve "kurbanlık sofrası"

kurban bayramlarında "gelin selamı" ve "Fatiha" adetlerinin hala yaşatıldığı Özbekistan'da, kurban kesenler komşu ve akrabaları için "kurbanlık sofrası" kuruyor.

Özbek kızı, gelin olduktan sonra ilk bayramda ziyaretine gelenleri, başının üzerine attığı beyaz bir yazmayı her iki ucundan tutup, yüzünü gösterecek şekilde yukarı kaldırarak ve eğilerek selamlıyor. Konuklar da geline "çok yaşa", "mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" şeklinde iyi dileklerde bulunuyor.

Özbekistan'da, yaşatılan "Fatiha" adetine göre de bayram öncesi cenazesi olan aileler sofra kuruyor. Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler de sofraya oturup, hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor.

Kurban kesenler mahalle sakinleri, komşu ve akrabaları için bayram sofrası hazırlıyor.

Kurban etinden hazırlanan çorba ve Özbek pilavı ikram edildiği sofrada konuklar kurbanın kabul olması için dua ediyor.

