Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı

Bilal Erdoğan da ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, son iki yılda Özbek kardeşleriyle sıkı ilişkiler kurduklarını, Özbek sporcuların Türkiye'deki tesisleri ziyaret ettiğini anlattı.

Açılışta konuşan Şoabdurahmanov, ülkede sporun gelişmesine çok önem verildiğini belirterek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin ülkede spor ve okçuluğun daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Rustam Şoabdurahmanov, Özbek sporcu ve yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Erdoğan, Özbekistan'da geleneksel spor ve okçuluğun güçlenmesi konusunda Türkiye Okçular Vakfının elinden gelen desteği sağlaması yönünde mutabık kaldıklarını vurguladı.

Erdoğan, kısa sürede Özbekistan’da okçuluk sporunun büyük ilgi göreceğini ve yetenekli sporcuların yetişeceğini umut ettiğini dile getirdi.

Güreşle okçuluğun Türklerin ata sporu olduğunu, okçuluğun gelişmesini aynı zamanda milli kültürün ihyasının aracı gördüklerini anlatan Erdoğan, bundan dolayı Özbekistan’da da geleneksel sporların daha fazla insan tarafından kucaklandığını göreceklerine inandığını vurguladı.

Erdoğan, bu çalışmaların iki kardeş ülke arasındaki bağların güçlenmesine de vesile olacağını, cumhurbaşkanları arasındaki sıcak dostluğun iki ülkenin her alandaki ilişkilerine yansımasına vesile olacağını kaydetti.

Özbekistan’ın Hive şehrinde eylül ayında Geleneksel Spor Festivali'nin düzenleneceğini belirten Bilal Erdoğan, yarın Hive'de incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Yıldız, Er ve Şoabdurahmanov, açılış kurdelesini kestikleri yeni tesislerde ok atışları yaptı.

Erdoğan, Özbek sporcularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

