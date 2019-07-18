HABER

Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:45 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan Okçuluk Federasyonunun yeni tesislerinin açılışını yaptı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Okçuluk Federasyonunun yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Rustam Şoabdurahmanov, Özbek sporcu ve yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Şoabdurahmanov, ülkede sporun gelişmesine çok önem verildiğini belirterek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin ülkede spor ve okçuluğun daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Şoabdurahmanov, Bilal Erdoğan’ın açılışa katılmasının gurur verici olduğunu kaydederek, teşekkürlerine iletti.

Bilal Erdoğan da ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, son iki yılda Özbek kardeşleriyle sıkı ilişkiler kurduklarını, Özbek sporcuların Türkiye'deki tesisleri ziyaret ettiğini anlattı.

Erdoğan, Özbekistan'da geleneksel spor ve okçuluğun güçlenmesi konusunda Türkiye Okçular Vakfının elinden gelen desteği sağlaması yönünde mutabık kaldıklarını vurguladı.

Erdoğan, kısa sürede Özbekistan’da okçuluk sporunun büyük ilgi göreceğini ve yetenekli sporcuların yetişeceğini umut ettiğini dile getirdi.

Güreşle okçuluğun Türklerin ata sporu olduğunu, okçuluğun gelişmesini aynı zamanda milli kültürün ihyasının aracı gördüklerini anlatan Erdoğan, bundan dolayı Özbekistan’da da geleneksel sporların daha fazla insan tarafından kucaklandığını göreceklerine inandığını vurguladı.

Erdoğan, bu çalışmaların iki kardeş ülke arasındaki bağların güçlenmesine de vesile olacağını, cumhurbaşkanları arasındaki sıcak dostluğun iki ülkenin her alandaki ilişkilerine yansımasına vesile olacağını kaydetti.

Özbekistan’ın Hive şehrinde eylül ayında Geleneksel Spor Festivali'nin düzenleneceğini belirten Bilal Erdoğan, yarın Hive'de incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Yıldız, Er ve Şoabdurahmanov, açılış kurdelesini kestikleri yeni tesislerde ok atışları yaptı.

Erdoğan, Özbek sporcularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Sevgilisinden ayrıldı soluğu Hülya'da aldı

Sevgilisinden ayrıldı soluğu Hülya'da aldı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce Valiliği duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.