Özbekistan'da parlamentonun üst kanadı olan Senato üyeleri seçildi

Özbekistan’da il belediye meclislerinde yapılan seçimlerle parlamentonun üst kanadı olan Senato üyeleri belirlendi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık’ta düzenlenen yerel seçimlerde belirlenen il belediye meclisleri üyeleri arasında kendi bölgesini Senato'da temsil edecek senatörlerin seçilmesi için oylamalar yapıldı.

İl belediye meclislerindeki oylamada Taşkent Büyükşehir Belediyesi, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve ülke genelindeki 12 ilin her birinden altışar olmak üzere 84 senatör seçildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle de ülkede yürürlükte olan yasa gereği bilim, kültür, sanat ve kamu yönetimi alanlarında önde gelenlerin arasından 16 senatör atandı.

Ülke parlamentosunun üst kanadı olan Senato genel kurulunun gelecek hafta düzenlenecek ilk toplantısında Senato Başkanı ve yardımcılarının belirlenmesi öngörülüyor.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan’da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Ülke parlamentosunun alt kanadı olan ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve üç ayda bir toplanan Senato ise 100 üyeden oluşuyor.

