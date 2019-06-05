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Özbekistan'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 07:27 | Son Güncelleme

Taşkent'te Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov okudu. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi.

Basına açıklama yapan Alimov, bu yıl ülkede ramazan ayının büyük coşkuyla geçtiğini belirterek ülke genelindeki 2 binden fazla camide teravih namazı kılındığını, bin 200’den fazla camide de Kur’an-ı Kerim’in hatmedildiğini kaydetti.

Alimov, Ramazan Bayramı öncesinde hükümetin girişimleriyle Suriye’deki çatışma bölgesinde bulunan 156 Özbek vatandaşının ülkeye getirildiğini, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ülkedeki cezaevlerinde bulunan 575 mahkumun affedilerek salıverildiğini hatırlatarak tüm bunların ülke Müslümanları için gurur verici olduğunu ifade etti.

Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken, vatandaşlar bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

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