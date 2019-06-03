Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı mahkumlar affedildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı dolayısıyla affettiği 575 mahkumdan 361'i serbest kalacak, geri kalanının ceza süresi kısalacak.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, işlediği suçtan pişmanlık duyan mahkumların Ramazan Bayramı dolayısıyla affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, işlediği suçtan pişmanlık duyan 575 mahkumdan 361'i serbest kalacak geri kalanının ise ceza süresi azaltılacak.

Kararnameyle, salıverilen mahkumların topluma uyum sağlaması ve çalışabilmesi için ilgili devlet kurumlarının gereken yardımı sağlaması da kararlaştırıldı.

Geçen hafta Özbekistan Yüksek Mahkemesi kararıyla Ramazan Bayramı öncesinde işlediği suçtan pişmanlık duyan 19 kadın mahkum salıverilmişti.

Özbekistan'da, geçen sene ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen aftan 226 mahkum yararlanmıştı.

