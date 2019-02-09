Özbekistan'da şair Ali Şir Nevai konferansı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te Özbek şair Ali Şir Nevai’nin doğumunun 578. yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10’dan fazla ülkeden çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Suhrat Siraciddinov, Nevai’nin kendi döneminde Çağatay Türkçesinin daha da gelişmesi için büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nevai’nin yetiştiği ülkede büyükelçi olarak görev yapmasının gurur verici olduğunu belirterek Türk kültürünün temellerinin atıldığı bu toprakların insanlığa çok sayıda düşünür ve bilim insanı verdiğini ifade etti. Er, günümüzdeki Özbekçenin yazı dilinin Nevai’nin geliştirdiği Çağatayca üzerine kurulduğunu anımsatarak Nevai’nin yazdığı eserlerle Çağataycanın gelişmesine büyük bir katkı sağladığını aktardı.

Nevai’nin yazdığı eserlerin sadece Türk dünyası için değil, tüm insanlık için büyük önem taşıdığını dile getiren Er, Nevai'nin tüm insanlığa ışık saçan bir güneş olduğunu söyledi.