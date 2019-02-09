HABER

Özbekistan'da şair Ali Şir Nevai konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Taşkent’te Ali Şir Nevai’nin doğumunun 578. yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te Özbek şair Ali Şir Nevai’nin doğumunun 578. yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10’dan fazla ülkeden çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Suhrat Siraciddinov, Nevai’nin kendi döneminde Çağatay Türkçesinin daha da gelişmesi için büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nevai’nin yetiştiği ülkede büyükelçi olarak görev yapmasının gurur verici olduğunu belirterek Türk kültürünün temellerinin atıldığı bu toprakların insanlığa çok sayıda düşünür ve bilim insanı verdiğini ifade etti. Er, günümüzdeki Özbekçenin yazı dilinin Nevai’nin geliştirdiği Çağatayca üzerine kurulduğunu anımsatarak Nevai’nin yazdığı eserlerle Çağataycanın gelişmesine büyük bir katkı sağladığını aktardı.

Nevai’nin yazdığı eserlerin sadece Türk dünyası için değil, tüm insanlık için büyük önem taşıdığını dile getiren Er, Nevai'nin tüm insanlığa ışık saçan bir güneş olduğunu söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ise Nevai’nin yaklaşık 600 yıl önce yazdığı eserlerin etkisi ve öneminin günümüze kadar kaybolmadığına işaret ederek o dönemde şairlerin eserlerini Farsça yazmasından dolayı Türkçenin tehlikede olduğunu, Nevai’nin de yazdığı eserlerle bunu önlediğini ve Türkçenin önemli bir dil olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Daha sonra Büyükelçi Er, İngiltere'nin Taşkent Büyükelçisi Christopher Allan ve Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, bu ülkelerdeki kütüphanelerde bulunan Nevai eserlerinin dijital ortama dönüştürülmüş nüshalarını Özbek tarafına hediye etti.

- Ali Şir Nevai

Yazdığı eserlerde 26 binden fazla tekrarlanmayan kelime kullanmasından dolayı Çağatay Türk edebiyatının Shakespeare'i olarak nitelendirilen Ali Şir Nevai, 9 Şubat 1441 tarihinde Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde doğdu. Horasan ve Semerkant'ta eğitim gören Nevai, Timurlu Sultan Hüseyin Baykara döneminde vezirlik yaptı.

Devlet işlerinde aktif görev alan Nevai, o dönemde kendi imkanlarıyla 40 kervansaray, 17 cami, 10 büyük konak, 9 hamam, 9 köprü ve 20 havuz yaptırdı. Nevai'nin Çağatay Türkçesinin yanı sıra kısmen Farsça da kaleme aldığı yüzlerce gazelinin yer aldığı 30'dan fazla eseri ile Nesaim-ül Mehabbet ve Muhakemet-ül Lügateyn gibi tasavvuf alanında yazılı eserleri bulunuyor.

Nevai, 1501 yılında doğduğu şehir Herat'ta vefat etti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Çabaladılar ancak yavru yunus kurtarılamadıÇabaladılar ancak yavru yunus kurtarılamadı
Destici: Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yokDestici: Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Şir Nevai Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.