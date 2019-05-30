Özbekistan'da Türk okulunda bilim şenliği

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te faaliyet gösteren Taşkent Türk Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesinde bilim şenliği düzenlendi.

Lise binasında düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Albay Mustafa Baloğlu, Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca, Basın Müşaviri Davut Gazi Benli ile veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğrencilerin fizik, kimya, matematik, geometri, robot ve teknoloji alanındaki buluşlarının sergilendiği şenlik kapsamında öğrencilerin çizdiği çeşitli temaları içeren resimler de yer aldı.

Öğrencilerin karton kutulardan yaptıkları ev ve şekiller, şırınga ile kartondan hidrolik kepçe ve iş makineleri maketleri ve yarış araba pistleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Er, stantları tek tek gezerek projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

