Özbekistan'da yolcu otobüsünde patlama: 5 ölü

Özbekistan'da bir yolcu otobüsünün doğal gaz deposunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Buhara kentindeki bir doğal gaz istasyonunda dolum yapan otobüsün, hareket ettikten sonra deposunun patladığı belirtildi.
Kazada, 5 yolcunun yaşamını yitirdiği, 21 yolcunun da yaralandığı kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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