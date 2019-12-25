Özbekistan'daki 25 seçim bölgesinde yeniden oylama yapılacak

Özbekistan'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerde sonuç alınamayan 25 bölgede 5 Ocak'ta yeniden oylama yapılacak.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Mirza-Uluğbek Abduselamov, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerle ilgili yapılan son oy sayımlarının ardından ülke genelindeki 125 seçim bölgesinde ilk turda milletvekillerinin seçildiğini hatırlattı.

Abduselamov, 25 seçim bölgesinde ise adayların hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamadığını vurgulayarak, söz konusu bölgelerde en çok oyu alan iki aday için 5 Ocak'ta tekrar oylama yapılacağını ifade etti.

Daha önce, ilk belirlemelere göre, 128 seçim bölgesinde milletvekillerinin seçildiğini anımsatan Abduselamov, ancak son olarak oy sayımlarının yanlış yapıldığının tespit edildiği 3 seçim bölgesindeki sonuçların iptal edildiğini ve buralarda oylamanın tekrar yapılmasına karar verildiğini anlattı. Abduselamov, böylece, oylamanın tekrar yapılacağı seçim bölgesi sayısının 22’den 25’e çıktığını aktardı.

Abduselamov, yapılan son sayımların ardından Liberal Demokrat Parti'nin 42, Milli Yükseliş Partisi'nin 34, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi'nin 20, Halk Demokrat Partisi'nin 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi’nin ise 11 milletvekilliği kazandığını kaydederken, daha 25 milletvekilinin de tekrar yapılacak oylamanın ardından belirleneceğini dile getirdi.