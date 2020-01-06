Özbekistan'daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

Özbekistan'da 22 Aralık’ta düzenlenen genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı.

Geçen ay ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerde sonuç alınamayan 25 bölgede dün yapılan seçim tekrarının ardından açıklanan kesin sonuçlara göre, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde 53 milletvekilliği kazanarak ilk sırayı alan Liberal Demokrat Parti, başbakan adayını belirleyerek devlet başkanının onayına sunma hakkını elde etti.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Mirza-Uluğbek Abduselamov, düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık’taki genel seçimlerde sonuç alınamayan seçim bölgelerinde dün tekrar oylamaların yapıldığını, 1 milyon 978 bin 48 seçmenin oy kullandığı tekrar oylamada katılım oranının yüzde 62,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Adayların hiçbirinin oyların yüzde 50’sinden fazlasını alamadığı 25 seçim bölgesinde yapılan tekrar oylamada Liberal Demokrat Partinin 11, Milli Yükseliş Partisinin 2, “Adalet” Sosyal Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisinin ise 4’er milletvekilliği daha kazandığını kaydeden Abduselamov, böylece Liberal Demokrat Partinin 53, Milli Yükseliş Partisinin 36, “Adalet” Sosyal Demokrat Partisinin 24, Halk Demokrat Partisinin 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisinin ise 15 milletvekilliği elde ettiğini bildirdi.

Abduselamov, "En çok milletvekilliği kazanan Liberal Demokrat Parti, başbakan adayını belirleme hakkını elde etti.” dedi.



