HABER

Özbekistan'daki ilk ücretli otoban projesi Türk şirketine emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Türk şirketleri konsorsiyumu, Özbek makamlarıyla Taşkent-Semerkant ücretli otoyolu projesinin detaylarını görüştü

Türk şirketleri konsorsiyumu, Özbekistan makamlarıyla başkent Taşkent ile tarihi Semerkant şehirlerini bağlayacak ülkedeki ilk ücretli otoban projesinin detaylarını ele aldı.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkan 1.Yardımcısı Laziz Kudrarov, Cengiz-Kolin-Kalyon Türk şirketleri konsorsiyumu yetkilileriyle bir araya gelerek ülkede inşa edilecek ilk ücretli otoban projesinin detaylarını görüştü.

Açıklamaya göre, Özbekistan'ın ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Türk tarafı projeyle ilgili önerilerini sunarken, Özbek yetkililer de projeye ilişkin görüşlerini aktardı. Görüşmede, söz konusu otobanın geçeceği güzergah, otoban inşaatının tarım arazileri, yayla ve çevreye etkisinin en aza indirilmesi konuları da gözden geçirildi.

Ülkedeki ilk ücretli otoban olması planlanan Taşkent-Semerkant güzergahının inşaatına ilişkin mutabakatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında sağlandığı hatırlatılırken, buna göre söz konusu otobanın 2019-2020 yıllarında hayata geçirilmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Projeye göre, halen 3,5-4 saatte kat edilen Taşkent-Semerkant güzergahı, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin ardından 2 saatte inecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'Eskişehir'de ülkücü gençlerin anısına 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.