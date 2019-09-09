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Özbekistan'daki nükleer santral sahası UAEA kriterlerine uygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Özbekistan Projelendirme Enstitüsü Müdürü Yoldaş Marupov: - "İnşa edilecek nükleer santral için belirlenen saha Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kriterlerine uygun"

Özbekistan'da inşa edilecek nükleer enerji santrali için belirlenen sahanın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) kriterlerine uygun olduğu bildirildi.

Özbekistan Atom Enerjisi Kurumundan (Özatom) yapılan açıklamada, ülkede Rusya’nın Rosatom şirketi tarafından inşa edilecek nükleer santrali inşaatı için Cizzah bölgesindeki Tuzkan Gölü yakınında belirlenen sahanın UAEA kriterlerine uygun olduğu kaydedildi.

Sahada mühendislik araştırmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, 2020 sonuna kadar nükleer santralin çevresel etki değerlendirmesinin de hazırlanarak kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbekistan Projelendirme Enstitüsü Müdürü Yoldaş Marupov, nükleer santral inşasının söz konusu olduğu durumlarda UAEA'nın "elverişsiz 15 faktörünün" dikkate alındığını bildirdi.

Nükleer enerji santrali için belirlenen sahanın UAEA kriterlerine göre değerlendirildiğine işaret eden Marupov, "Söz konusu saha, dünyada çok nadir ve bu elverişsiz faktörlerin 14'ünden arındırılmış bulunuyor. Uygun olmayan tek faktör ise yüzeyden 6-12 metre derinlikte yer altı sularının olmasıdır. Bu da mühendislik çalışmaları yoluyla kolayca çözülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Santral 11 milyar dolara mal olacak

Özatom ile Rosatom arasında mayısta nükleer santralin yapımına ilişkin 2019-2020 yıllarında yürütülecek çalışmaların belirlendiği bir yol haritası anlaşması imzalanmıştı.
2020'de temelinin atılması beklenen nükleer santralin, 11 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor.

Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip iki güç ünitesinden oluşacak santralin, 2028'de faaliyete geçmesi planlanıyor.

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