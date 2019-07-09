Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca, Özbekistan'ın Afganistan'da barışın tam olarak sağlanmasına yönelik çabaları bundan sonra da sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla Doha'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın değerlendirildiği belirtildi.

Özbekistan'ın, konferansın kararlarını ve katılımcılarınca kabul edilen barışa ilişkin ortak bildiriyi desteklediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafların Afganistan'da geniş kapsamlı müzakere yoluyla istikrarlı barışın sağlanmasına sadık kalmaları, Afganistan sorununu çözüme kavuşturmanın tek yoludur. Özbekistan, her zaman barış sürecinin Afganistan'daki tüm siyasi güçleri ve etnik grupları kapsaması gerektiği konusunda kati fikirde oldu ve bu konuda esas rolü Afganların kendisi oynaması gerekiyor."

Afganistan'da uzun süre beklenen barışın sağlanmasına yönelik siyasi sürecin, Afganistan halkının öncülüğünde hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Özbekistan, Afganistan'da barışın tam olarak sağlanmasına yönelik çabalarını bundan sonra da sürdürmeye hazır." değerlendirmesinde bulunuldu.