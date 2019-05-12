Özbekistan'dan inanç turizmi atağı

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Türk-İslam uygarlığının önemli merkezlerinden Özbekistan, sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası sayesinde ramazan ayında Müslüman turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Son dönemde turizmin geliştirilmesi için önemli adımlar atılan Özbekistan’da, inanç turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Yıl başından beri birçok ülkeye vize muafiyeti ve kolaylığı sağlayan Özbekistan, bunun yanı sıra "ziyaret vizesi" uygulaması da başlatarak inanç turizmi için önemli ülkeler arasında yer almayı amaçlıyor.

Bu çerçevede şubat ayında Buhara şehrinde İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile Dünya Turizm Örgütünün desteğiyle "1. Uluslararası Ziyaret Turizmi Forumu"nu düzenleyerek önemli bir adım atan Özbekistan, zengin tarihi ve kültürel değerleri sayesinde ramazan ayında Müslüman turistlerin ilgi odağı olmak için kolları sıvadı.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Ziyaret Turizmi Daire Başkanı Saidkamil Halhocayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin ülkede inanç turizminin geliştirilmesi için eylem planı hazırladığını belirterek bu çerçevede, "Ramazan ayında Özbekistan’ı ziyaret etmek için 7 neden" kampanyası başlatıldığını belirtti.