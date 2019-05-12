Özbekistan'dan inanç turizmi atağı

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Türk-İslam uygarlığının önemli merkezlerinden Özbekistan, sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası sayesinde ramazan ayında Müslüman turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
Son dönemde turizmin geliştirilmesi için önemli adımlar atılan Özbekistan’da, inanç turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Yıl başından beri birçok ülkeye vize muafiyeti ve kolaylığı sağlayan Özbekistan, bunun yanı sıra "ziyaret vizesi" uygulaması da başlatarak inanç turizmi için önemli ülkeler arasında yer almayı amaçlıyor.
Bu çerçevede şubat ayında Buhara şehrinde İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile Dünya Turizm Örgütünün desteğiyle "1. Uluslararası Ziyaret Turizmi Forumu"nu düzenleyerek önemli bir adım atan Özbekistan, zengin tarihi ve kültürel değerleri sayesinde ramazan ayında Müslüman turistlerin ilgi odağı olmak için kolları sıvadı.
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Ziyaret Turizmi Daire Başkanı Saidkamil Halhocayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin ülkede inanç turizminin geliştirilmesi için eylem planı hazırladığını belirterek bu çerçevede, "Ramazan ayında Özbekistan’ı ziyaret etmek için 7 neden" kampanyası başlatıldığını belirtti.
Halhocayev, Özbekistan’ın kendine özgü mimariye sahip cami ve mescitleri, lezzetli sahur ve iftar sofraları, benzeri bulunmayan kültürel, tarihi ve bilimsel mirası, güzel tabiatı, rengarenk pazarları, halkının misafirperverliği ve vize kolaylığının Müslüman turistlerin Özbekistan’a gelmesi için yeterince neden oluşturduğunu kaydetti. Halhocayev, ülkesinin söz konusu avantajlarını kullanarak ramazan ayında da Müslüman seyyahların ilgi odağı olması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
"Müslüman turizmi"nin dünyada hızlı gelişen sektörlerden olduğunu, 2017 yılında dünya genelinde Müslüman seyyahlar sayısının 131 milyona, Müslüman turizminden elde edilen gelirin ise 142 milyar dolara yükseldiğini belirten Halhocayev, 2026 yılında 300 milyar dolara ulaşması beklenen Müslüman turizmi pazarında Özbekistan'ın da önemli bir yer edinmek istediğini ve gelecek yıllarda Müslümanlar tarafından en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer almayı amaçladıklarını ifade etti.
Ülkesinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Halhocayev, İslam uygarlığı ve ilmine önemli katkı sağlayan büyük ulema ve din alimlerinin bu topraklarda yaşamış olmasının, Semerkant, Buhara, Hive gibi tarihi şehirlerin, tarihi medrese ve camilerin, ayrıca Taşkent'te muhafaza edilen ve Hz. Osman'ın kanının aktığı Osman mushafı olarak bilinen Kur'an-ı Kerim'in de Müslüman seyyahlar için ilgi çekici olabileceğini kaydetti.
Halhocayev, bu yıl başlatılan "Ramazan ayında Özbekistan’ı ziyaret etmek için 7 neden" kampanyasının gelecek yıllarda daha da geliştirilerek yeni içeriklerle zenginleştirileceğini sözlerine ekledi.
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