Özbekistan'dan petrol ve doğalgaza 33 milyar dolarlık yatırım

Özbekistan hükümeti, 2025 yılına kadar petrol ve doğal gaz sektörüne 33 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Özbekistan devlet petrol ve gaz şirketi Özbekneftgaz'dan yapılan açıklamaya göre hükümet, 2019-2025 yıllarında petrol ve doğal gaz sektöründe toplam tutarı 33 milyar dolar olan 30’dan fazla yatırım projesi hayata geçirecek.

Doğal gaz üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan, yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretiyor.

Son verilere göre Özbekistan'daki doğal gaz rezervleri 1,1 trilyon metreküpü, petrol rezervleri ise 100 milyon tonu buluyor.

