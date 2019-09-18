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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 milyar dolara yükseldi

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 8 ayında 28,4 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 181 ülke ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 artarak 28 milyar 433 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Özbekistan'ın ihracatı yüzde 46,7 artışla 12 milyar 463 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32,8 artışla 15 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 3 milyar 507 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Çin, yüzde 18,4'lük pay ile Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, ülkenin dış ticaretinden Rusya yüzde 14,5, Kazakistan yüzde 8,1, Güney Kore yüzde 6,5 ve Türkiye yüzde 5,7 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 27,3 artışla 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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Özbekistan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi

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