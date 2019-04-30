HABER

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 9,4 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 27,2 artarak 9 milyar 406,2 milyon dolar oldu

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 27,2 artarak 9 milyar 406,2 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında Özbekistan'ın ihracatı yüzde 20,6 artışla 4 milyar 132,7 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32,9 artışla 5 milyar 273,5 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 1 milyar 140,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada altın, enerji ve petrol ürünleri, gıda ürünleri, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü yer alırken, ithalatında da makine ve teçhizat, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri başı çekti.

Özbekistan'ın dış ticareti 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu rakamın 14 milyar 257,9 milyon dolarını ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarını da ithalat oluşturmuştu.

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Askeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılarAskeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılar
Büyük ikramiye ikiye bölündü!Büyük ikramiye ikiye bölündü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

Görenler telefonlarına sarıldı! Helikopter karayoluna düştü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

On Numara sonuçları 29 Nisan: İki ilden 2 talihli!

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

İstanbul'da magandalar yolları kapatıp, ateş açtı

İstanbul'da magandalar iş başında! Yolları kapatıp, ateş açtılar

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

FETÖ operasyonunda 137 kişi tutuklandı!

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.