Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 9,4 milyar dolar

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 27,2 artarak 9 milyar 406,2 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında Özbekistan'ın ihracatı yüzde 20,6 artışla 4 milyar 132,7 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32,9 artışla 5 milyar 273,5 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 1 milyar 140,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada altın, enerji ve petrol ürünleri, gıda ürünleri, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü yer alırken, ithalatında da makine ve teçhizat, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri başı çekti.

Özbekistan'ın dış ticareti 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu rakamın 14 milyar 257,9 milyon dolarını ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarını da ithalat oluşturmuştu.

