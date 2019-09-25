HABER

Özbekistan'ın ilk rüzgar santralinin inşaatına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Çinli şirket, Özbekistan'ın Buhara bölgesinde ülkenin ilk rüzgar santralini inşa etmeye başladı

Çin'in "Liaoning Leader" şirketi, Buhara bölgesinde Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini inşa edecek.

Buhara Valiliği Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çinli şirket, Buhara'nın Gijduvan kasabasındaki 6 bin hektarlık alanda bin 500 megavat kapasiteli rüzgar santrali inşaatına başladı.

Proje tutarı 1,8 milyar dolar olan santralin inşaatı üç aşamada tamamlanacak. 2020 yılında tamamlanması öngörülen projenin ilk aşamasında, 200 megavat kapasiteye sahip santral inşaatı için 240 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan 2017-2025 döneminde Özbekistan'da yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme programına göre, ülke genelinde çok sayıda güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralinin inşa edilmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde yaklaşık 50 termik ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerde yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Amasra'da tapınağa ait sütunlar bulunduAmasra'da tapınağa ait sütunlar bulundu
Uyanık müteahhitlerin 'rant' oyunu: Otel yerine rezidanslar inşa ediliyorUyanık müteahhitlerin 'rant' oyunu: Otel yerine rezidanslar inşa ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan rüzgar santralı

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 21 Eylül'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.