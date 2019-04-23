Özbekistan'ın nüfusu 33 milyon 375 bine ulaştı

Özbekistan'ın nüfusu 1 Nisan itibarıyla 33 milyon 375 bine ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da 33 milyon 254 bin 100 olarak açıklanan ülke nüfusunun, 1 Nisan itibarıyla 33 milyon 375 bin 800'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, yılın ilk 3 ayında yüzde 0,4'lük artışla 33 milyon 375,8 bine çıkan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50,5'inin şehirlerde, yüzde 49,5'inin ise kırsal kesimde yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede nüfusun yüzde 30,4’ünü 18 yaşının altındakilerin, yüzde 59,5’ini çalışan kesimin, yüzde 10,1’ini ise yaşlıların oluşturduğu kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde ülkede 159,5 bin bebeğin doğduğu bilgisi verilen açıklamada, aynı dönemde ülkede 37,1 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yılın ocak-mart döneminde Özbekistan'a 800 kişinin göç ettiği, buna karşın ülkenin aynı dönemde 2 bin 900 göç verdiği belirtildi.

Özbekistan, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en genç ve hızla artan nüfusa sahip ülke konumunda bulunuyor.

