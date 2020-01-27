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Özbekistan'ın nüfusu 34 milyona yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın nüfusu 34 milyona yaklaştı

Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak itibarıyla 33 milyon 905 bin 800'e yükseldi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da 33 milyon 254 bin 100 olan nüfusun, 1 Ocak itibarıyla 33 milyon 905 bin 800'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 50,5'inin şehirlerde, yüzde 49,5'inin ise kırsal kesimde yaşadığı belirtildi.

Özbekistan nüfusunun yüzde 58,9'unu çalışabilir yaştakilerin, yüzde 30,5'ini 18 yaş altının, yüzde 10,6'sını ise emeklilik yaşındakilerin oluşturduğu ifade edildi.

Özbekistan, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en genç ve hızla artan nüfusa sahip ülke konumunda bulunuyor.

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