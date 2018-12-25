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"Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticaret hacmi arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı İlham Nematov: - "Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi sonucunda bu ülkelerle olan dış ticaret hacmi bu yıl yüzde 50 arttı"

Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesiyle bu ülkelerle dış ticaret hacminin bu yıl yüzde 50 arttığı bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İlham Nematov, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde komşu ülkelerle açık ve yapıcı politika izlendiğini belirtti.

Nematov, Orta Asya'daki sorunların eşitlik, karşılıklı menfaatlere saygı ve akıllıca uzlaşma yoluyla çözümüne yönelik politikayla bölgedeki su kaynaklarının ortak kullanımı, sınırların belirlenmesi, sınır kapıları ve sınır ticareti gibi zorlu sorunların çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in izlediği açıklık ve dostluk siyaseti sayesinde kısa zamanda Orta Asya'da tamamen yeni, sağlam, dostça ilişkiler tesis edildiğini aktaran Nematov, "Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesiyle bu ülkelerle olan dış ticaret hacmi bu yıl yüzde 50 arttı." diye konuştu.

Nematov, Mirziyoyev'in 2018'de Rusya, Belarus, ABD, Çin, Türkiye, Mısır, Fransa, Güney Doğu Asya ve Orta Doğu ülkelerine yaptığı yurt dışı ziyaretlerle stratejik ortaklık ilişkilerinin yeni düzeye ulaştığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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