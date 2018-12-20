Özbekistan'ın turizm hamlesi

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da, turizmin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar sonucunda, yılın 11 ayında ülkeye gelen turist sayısı 2 kat artarak 4,9 milyona ulaştı.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Uluğbek Kasımhocayev, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik 30'a yakın yasa ve kararnamenin alındığını, son bir yılda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye vizesiz, 12 ülkeye de sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatıldığını kaydederek, bunun sonucunda geçen sene 2,6 milyon olan ülkeye gelen turist sayısının yaklaşık 2 kat artarak 4,9 milyona ulaştığını belirtti.

Kasımhocayev, 7 bin kültürel miras ve 100'den fazla müzeyi bulunduran Özbekistan'ın büyük bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm altyapısının yeterli olmadığını kaydederek, bunun için yakın yıllarda ülkede 320 otelin inşa edilmesinin planlandığını belirtti. Ülkedeki 40 bin yatak kapasiteli 900 civarında otel ve konuk evinin bulunduğunu anımsatan Kasımhocayev, turist sayısının büyük ölçüde artması sonucunda otellerin doluluk oranının turizm mevsiminde yüzde 86'ya ulaştığını aktardı.