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Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Türk Konseyine tam üye olarak katılımıyla Türk dünyası içindeki dayanışma daha da pekişecek"

Türkiye'nin, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) tam üye olarak katılacak olmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan Türk Konseyinin kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'na katılım için gerekli iç onay sürecini tamamladı.

Katılım belgesinin Nahçıvan Anlaşması'nın "depozitörü" konumundaki Türkiye Dışişleri Bakanlığına iletildiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımızdan da gerekli işlemler ve bildirimler bugün tamamlanmış olup, ilgili maddesi uyarınca Nahçıvan Anlaşması, Özbekistan için 14 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne tam üye olarak katılımıyla Türk dünyası içindeki dayanışma daha da pekişecek, halklarımızın ortak refahı ve esenliği için yürüttüğümüz iş birliği ve eş güdüm daha da güçlenecektir. Özbekistan’ın Türk Konseyine tam üye olarak katılacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 gün önce yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberim var, Özbekistan da Türk Konseyi'ne katılma kararı aldı. İstanbul'daki Türk Konseyi sekreteryasına başvurdu, biz de hemen katılım için belgeleri Özbekistan'a gönderdik, süreci tamamlayacağız. İlk defa Türkmenistan'da olumlu bir sinyal aldık, gözlemci üye olarak başlamak istediklerini söylediler. Türkmenistan'ı da aldığımızda Türk Konseyi güçlü bir bölgesel aktör olacak." ifadesini kullanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Özbekistan Türk Keneşi Türk Konseyi Türkiye

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