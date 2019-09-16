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Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı kararı memnuniyetle karşıladı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üyeliğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne girmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Türk dünyası için önemli bu kararın, Nahçıvan anlaşmasının 10. yıl dönümüne denk geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada bu üyeliğin, hem Türk dünyasının entegrasyonunu hem de konseydeki ekonomik iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta konuya ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Özbekistan'ın Türk Konseyi üyeliğinin 15 Ekim'de Türk Konseyi ülkeleri Cumhurbaşkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi üzerine kurulmuştu.

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı

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