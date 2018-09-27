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Özbekistanlı insan hakları aktivisti 12 yıl sonra ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

Baskı gördüğü iddiasıyla 2006 yılında ülkeyi terk eden insan hakları aktivisti Talib Yakubov, 12 yıl aradan sonra ülkesine geldi

Özbekistanlı ünlü insan hakları aktivisti Talib Yakubov, 12 yıl aradan sonra ülkesine döndü.

Özbekistan'da 2005 yılında meydana gelen Andican olaylarında hükümetin tutumunu eleştirmesinin ardından baskı gördüğü iddiasıyla ülkeyi terk eden insan hakları aktivisti Talib Yakubov, 12 yıl yaşadığı Fransa'dan ülkesine geldi.

Taşkent havaalanında yakınları tarafından karşılanan Yakubov'un, Özbek makamlarının herhangi bir engeliyle karşılaşmadığı öğrenildi.

Yakubov, sosyal paylaşım ağları üzerinden yaptığı açıklamada, 2014 yılında Özbekistan vatandaşlığının iptal edildiğini ve Fransa'da oturma izni bulunduğunu belirterek ülkesinde atılan adımları göz önünde bulundurarak Fransa’daki Özbekistan Büyükelçiliğine yaptığı vize başvurusunun olumlu sonuçlanması üzerine uzun bir aradan sonra dönme kararı aldığını kaydetti.

78 yaşındaki Yakubov, 2005 yılındaki Andican olaylarında hükümetin tutumunu eleştirmesinin ardından baskı gördüğü iddiasıyla 2006 yılında Özbekistan’ı terk etmişti.

Özbekistan'da son gelişmelerin ardından muhalif fikirleriyle bilinen ve cezaevinde tutulan Samandar Kukanov, Camşid Karimov ve Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov, Azam Turgunov ve İsrailcan Haldarov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov, Muhammed Bekcan ve Dilmurad Sayidov son dönemde serbest bırakılmış, yasa dışı örgütlerle bağlantılı olan 17 binden fazla kişi emniyetin kara listesinden çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
insan hakları Özbekistan Talib Yakubov

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