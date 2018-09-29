Özbekistanlı Munadjat Yulchieva Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Özbekistanlı Munadjat Yulchieva sahne aldı.
Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 10'uncu gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Yulchieva, derin bir geleneği olan geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.
Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere ilgi gösterdi.
\
- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali
Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.
Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda yarın Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar
Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum