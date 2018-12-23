Özbekistanlı öğrenciler İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de eğitim gören Özbek öğrenciler, "Özbekistanlı Öğrenciler Buluşması" etkinliği kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra vatan savunmasında iki ülkenin kaybettiği tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Bobur Tagaev yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim öğretim gören Özbek öğrencilerle böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kardeş ülke Türkiye'de görev yaptığı için de gurur duyduğunu söyledi.

Özbekistan Cumhuriyeti'nde birçok reformun devam ettiğini vurgulayan Tagaev, Özbekistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bugüne kadar birçok projeye imza atarak gelişme gösterdiğini belirtti.

Tagaev, bu gelişim sayesinde dünya platformlarında boy gösteren Özbekistan'ın vatandaşlarının refah içinde yaşaması için de gayret göstermekte olduklarını söyledi.