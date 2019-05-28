Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) iftar sofralarına konuk olan Özbeklerin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Buhara, Semerkand gibi kadim şehirleriyle büyük bir medeniyetin mirasçısı Özbekistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının iftar sofralarına konuk olan Özbek dostlarımızın tüm Türkiye'ye selamı var." başlığıyla paylaşılan mesajda, bir Özbek vatandaşın "Bizim Türk halkıyla dilimiz bir, gönlümüz bir, soframız bir. Özbekistan halkından Türkiye halkına Özbekistan'dan selam yolluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Özbeğim" şiirinden okuduğu "Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim" bölümünün de gösterildiği videoda, yine bir Özbek vatandaşın, "Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan hakkında öyle bir güzel şiir okudular ki biz onu yine dinlemeyi istiyoruz." sözleri aktarıldı.