Özcan: ABD'den karışık sinyaller geliyor

Nihat Ali Özcan: Operasyon aslında gürültü koparıldığı kadar büyük bir şey değil. Özellikle son 20 yıldır Ortadoğu’da, bu bölgede olup bitenlere baktığınız zaman sıradan bir hadise yaşadığımızı söyleyebiliriz. Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de olana bakın, bütün bunların içinde Türkiye’nin yaptığı bu operasyon herhalde küçük bir parça. Olayların sıcaklığıyla büyük laflar etmek mümkün ama son 20-30 yıldır Ortadoğu’da olup bitene baktığınızda aslında çok da önemli bir olayla karşı karşıya kalmadığımızı söyleyebilirim.

Amerika’nın operasyondaki rolü nedir?

Özcan: Operasyonun tabii ki birden fazla boyutu var. Askeri yönü var. Heyecanlı, aksiyon içerdiği için herkes ona odaklanmış durumda. Ama onun ötesinde tabii ki bir diplomatik ve siyasi yönü var. Bana sorarsanız bunun en önemli ve en karmaşık yönü, siyasi yönü. Bu da; Türk-Amerikan ilişkileri ve Amerika’dan gelen o karmaşık sinyallerle ilgili bir konu. Yani Trump’la Erdoğan arasında karara bağlanmış bir anlaşma, bir kağıt var mı, yoksa bu sözlü olarak mı yapıldı, sözlü olarak yapıldıysa her iki tarafın hem siyasi kültürü hem de bu yapılan anlaşmaya sadakat boyutlarının açık olup olmadığı konusu şu anda herhalde önümüzdeki süreçte her iki tarafı da ciddi manada tartıştıracak.

Türk askerinin Fırat’ın doğusunda hedeflediği gibi 30-35 kilometre derinliğe ilerlemesi mümkün mü?

Her askeri harekat bir politik hedefi gerçekleştirmek için yapılır. Şimdi bu yapılan harekatla, sonuç beklenilen politik hedef arasında bir orantı var mı, şu anda onu kestirmek mümkün değil. Çünkü araya diplomatik bazı görüşmeler girdi. Trump, Erdoğan’ı Amerika’ya davet etti. Dolayısıyla arada yaklaşık bir aylık bir süre var. Bu operasyon anlaşıldığı üzere sınırların içinde mi kalacak, yani 120 kilometre 25-30 kilometre derinlikte mi kalacak, yoksa sahadaki askeri gereklilikler askerleri ister istemez daha fazlasını yapmaya mı zorlayacak? Onu sahadaki koşullar belirleyecek. Ama siyasi açıdan baktığımızda Erdoğan’la Trump arasında sanki bir anlaşma varmış gibi gözüküyor. Bu mesele hem Türkiye’deki Kürt meselesini hem de Kürtlerin içinde bulunduğu pozisyonu ciddi anlamda etkileyecek bir gelişme.