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Özcan Deniz 23 yaş küçük İranlı sevgilisiyle yakalandı!

16.02.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, geçtiğimiz ay aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Özcan Deniz, genç aşkı Samar Dadgar ile Sevgililer Günü'nü romantik bir ortamda kutladı.

Özcan Deniz 23 yaş küçük İranlı sevgilisiyle yakalandı!

Yeniköy’deki bir restoranda baş başa yemek yiyen Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı. Çiftin, koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti.
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DAVA HAKKINDA KONUŞMADI

Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti. Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara teşekkür etmekle yetindi.

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AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İddiaya göre; Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil. Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.
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AİLESİ VETO ETTİ

Özcan Deniz’in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

OĞLUNU ENGELLEDİ

İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi.

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"RIZAM YOKTUR"

Oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı.


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Özcan Deniz
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