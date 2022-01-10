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  4. Özcan Deniz'den aylık 10 bin TL nafaka alan Feyza Aktan kolları sıvadı! Eğitim alıyor

Özcan Deniz'den aylık 10 bin TL nafaka alan Feyza Aktan kolları sıvadı! Eğitim alıyor

10.01.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Feyza Aktan oyunculuk için kolları sıvadı. Daha önce Özcan Deniz'in kısa filminde rol alan Feyza Aktan oyunculuk eğitimi alıyor. Ünlü isim kendini hazır hissettiğinde teklifleri değerlendirecek.

Özcan Deniz'den aylık 10 bin TL nafaka alan Feyza Aktan kolları sıvadı! Eğitim alıyor

2018’de Özcan Deniz Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan adını da bu evlilikle duyurdu. Ancak ilişkileri pek de yolunda gitmeyen çift bir süre sonra ayrıldı. Ayrılıktan kısa süre sonra barışan ikili bir süre birlikte yaşadıktan sonra ise olaylı şekilde boşandı.

Feyza Aktan Deniz'den şiddet gördüğünü söyledi, karşılıklı iddialar devam ederken kavga görüntüleri herkesi şoke etti. İkili bir süre önce de çocuklarının velayeti için birbirine girdi. Özcan Deniz eski eşi için aylık 10 bin TL, oğlu Kuzey için ise 2 bin 500 TL nafaka öderken “Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla
beraber hepsini alsın” demişti.

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EĞİTİMDEN SONRA TEKLİFLERE BAKACAK

Son olarak velayeti alan Aktan kendi parasını kazanmak için yeni bir hamle yaptı. Oyunculuk yapmaya karar veren Feyza Aktan ders almaya da başladı. Genç anne kendini hazır hissettiğinde gelen teklifleri değerlendirecek. Posta'nın haberine göre; Feyza Aktan, Özcan Deniz ile birlikte olduğu dönemde, eşinin yapımcı ve yönetmen olarak çektiği ‘Senkron’ dizisinde oynamıştı. Yine karı-koca rolündeydiler.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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