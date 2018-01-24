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Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 13:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'la nikâh masasına oturmaya hazırlanan Özcan Deniz'in müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddia edildi.

Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı. Magazin D programında yayınlanan habere göre; Özcan Deniz müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.

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Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz 1.5 yıl önce ayrılmıştı.

İLK AÇIKLAMA BUSE NARCI'DAN GELDİ

Özcan Deniz ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan Narcı şunları söyledi: Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan Buse Narcı

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