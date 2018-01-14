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Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 11:44 | Son Güncelleme 7 saat önce

Özcan Deniz, kendisine ‘Biseksüel’ diyen Şebnem Schaeffer’e tazminat davası açmıştı. Deniz, “Benim için onur savaşı” dediği davayı kazandı.

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, Özcan Deniz ile eski sevgilisi manken Şebnem Schaeffer arasında yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Schaeffer, bir dönem kavga ettiği Deniz hakkında "Özcan biseksüel (her iki cinse de ilgi duyan)" demişti.

EĞİTİME BAĞIŞLAYACAK
Deniz, eski aşkına tazminat davası açmış ve "Bu benim için bir onur savaşı" demişti. Ünlü oyuncu ardından da kazanacağı parayı kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını açıklamıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı; Deniz davayı kazandı.

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Özcan Deniz şebnem schaeffer

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen Özcan Deniz, biseksuel olugunu kabul etsen ne kaybedersin, gerçeğini itiraf etsen daha çok seni sevenler olur. eşcinsellik insanın elinde olan birşey değil, tıpkı memleketini, ırkını secemeyecgin gibi bir şey bu. o yüzden dava açarak ve davayı kazanarak gerçeği yok etmiş olamazsın. biraz kadınları korumaya çalıştığınız kadar eşcinselleri de koruyacak adımlar atsanız, nefret cinayetleri kalmazdı .
Erkekliğin ispatı mı oldu şimdi
KAÇ PARA ALDI KARDEŞİM ONU DA YAZSAYDINIZ.1 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT MI YOKSA 1 MİLYONLUK YAĞLI PARA MI?
ateş olmayan yerden duman çıkmaz ozcannnn
Ülkemizde sanatın ve sanatçının geldiği durum maalesef bu. Kalite ve liyakat seviyesizliği had safhaya erişti. Yaşanan eğitim ve kültür erozyonunda geldiğimiz sonuç ne yazık ki böyle oluyor. Bir Yıldız Kenter, İdil Biret'e, Güher ve Süher Pekinel kardeşlere, Ayla Erduran'a, Suna Kan'a, Gürer Aykal'a, Meriç Sümen'e, Verda Erman'a, Fazıl Say'a, Genco Erkal'a, Rutkay Aziz'e bakıyorum. Bir de sanatı ile bir yere gelemeyenlere (!) Sanat ve sanatçı adına utanç duyuyoruz. Sanatçı sıfatını taşıyanlar saygın kişilerdir ve topluma da örnek olur. Bunlarda saygınlığın zerresi bile yok.
Ülkenin uğraştığı işlere bakın..Yazık böyle haberlerle gündem oluşturuluyor..
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