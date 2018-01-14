Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, Özcan Deniz ile eski sevgilisi manken Şebnem Schaeffer arasında yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Schaeffer, bir dönem kavga ettiği Deniz hakkında "Özcan biseksüel (her iki cinse de ilgi duyan)" demişti.

EĞİTİME BAĞIŞLAYACAK

Deniz, eski aşkına tazminat davası açmış ve "Bu benim için bir onur savaşı" demişti. Ünlü oyuncu ardından da kazanacağı parayı kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını açıklamıştı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı; Deniz davayı kazandı.