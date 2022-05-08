Özcan Deniz'in annesi net konuştu! "Evlenmesini istemiyorum"

Özcan Deniz Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Samar Dadga ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz genç aşkına evlilik teklifi de etti. Ancak bu ilişki Deniz'in ailesini mutlu etmedi.

Tv100 haberine göre; Özcan Deniz’in kız kardeşi yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy’de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz’in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz’in açıklamaları damgasını vurdu.

Kadriye Deniz, torunu Kuzey’i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz ayrıca oğlunun genç aşkıyla evliliğini de onaylamadığını söyledi. Kadriye Deniz "Duysun da bunu ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum" dedi.

Anne Deniz “İlla nikah masasına mı oturmak lazım” diyerek konuyla ilgili fikrini söyledi.

