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Özcan Deniz'in ay ışığıyla abdest sahnesi yine gündeme geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Özcan Deniz'in 1999'da yer aldığı Aşkın Dağlar'da Gezer dizisindeki gusül abdesti sahnesi yeniden gündeme geldi. Deniz'in çıplak bir şekilde ay ışığıyla abdest alma görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Özcan Deniz'in ay ışığıyla abdest sahnesi yine gündeme geldi

Kariyerine türkücülükle başlayan daha sonra oyunculuğa adım atan şu sıralar İstanbullu Gelin ile gündemde olan Özcan Deniz'in, Aşkın Dağlar'da Gezer dizisinde yer alan bir sahnede; istemeyerek cinsel ilişkiye girdikten sonra koşarak çırılçıplak dereye atlaması ve gusül abdesti alması, sosyal medyayı salladı.

O sahnelerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından çoğu kullanıcı sahne hakkında yorum yağdırdı. Deniz'in bu sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"BEN DE ÇIPLAKTIM"

Deniz 2006'da verdiği bir ropörtajda söz konusu sahneyle ilgili şunları söylemişti:

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"Elimde bir öyküm vardı. Aşkın Dağlarda Gezer. Onu televizyona dizi yapmıştık. O dizinin bir sahnesi vardı. Birlikte olmamam gereken biriyle beraber oluyor ve kendimi günahkar hissediyordum. Dereye koşuyorum, dere kurumuş ama ben gusul abdesti alacağım. Ay ışığı vuruyor ve ben ışıkla orada abdest alıyorum. Son derece estetik sinema görseli olarak büyük bir sahneydi. Tabii ben de çıplaktım."

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