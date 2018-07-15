MAGAZİN

Özcan Deniz’in babası hayatını kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz, hayatını kaybetti. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu

Özcan Deniz’in babası hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in geçtiğimiz aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.


PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Hande Subaşı açlığını mısırla bastırdıHande Subaşı açlığını mısırla bastırdı
Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmışEbru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Özcan Deniz BABASI

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kate Upton, hamile olduğunu açıkladı!

Kate Upton, hamile olduğunu açıkladı!

Adnan Oktar Lara Kamhi'yi 'kedicik' yapmak için çok uğraşmış

Adnan Oktar Lara Kamhi'yi 'kedicik' yapmak için çok uğraşmış

Zeynep Alkan yaz sezonunu böyle açtı

Zeynep Alkan yaz sezonunu böyle açtı

Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım!

Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım!

Hande Subaşı açlığını mısırla bastırdı

Hande Subaşı açlığını mısırla bastırdı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.