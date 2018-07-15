Özcan Deniz’in babası hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in geçtiğimiz aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.
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